सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा में रिश्वत के मामले में असिस्टेंट डीजीएफटी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के पानीपत में जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) के ऑफिस में तैनात असिस्टेंट डीजीएफटी को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी कि सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया, जिस पर आरोप है कि पानीपत, हरियाणा में जॉइंट डीजीएफटी ऑफिस के असिस्टेंट डीजीएफटी ने शिकायतकर्ता से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीडी) ऑथराइजेशन फाइल की कमियों को दूर करने और उसे प्रोसेस करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

इसी को लेकर सीबीआई ने बुधवार को जाल बिछाया और आरोपी सरकारी कर्मचारी को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी को पंचकूला में सीबीआई की तय अदालत में पेश किया जाएगा। इसी के साथ आरोपी के घर और ऑफिस में तलाशी ली जा रही है। सीबीआई की ओर से मामले से जुड़ी आगे की जांच और विधिवत कार्रवाई जारी है।

बता दें कि बुधवार को सीबीआई की ओर से इसी प्रकार की कार्रवाई का एक दूसरा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जेनसोल ईवी लीज लिमिटेड, उनके प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित तौर पर लोन की रकम के डायवर्जन और गबन के मामले में कार्रवाई की। यह एफआईआर सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच, नई दिल्ली ने दर्ज की है।

सीबीआई की ओर से यह मामला इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 61(2) के साथ 318(ए), 336(3) और 340(2) के तहत अपराध किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

--आईएएनएस

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