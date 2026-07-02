‘चरण पादुका योजना’ छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुई: सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'चरण पादुका योजना' को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव के बारे में कहा कि पिछली सरकार में इसे बंद कर दिया गया था। हमारी सरकार इसे फिर से शुरू कर रही है।

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रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम साय ने कहा कि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान यह योजना पूरी तरह बंद कर दी गई थी। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया और अब इसे हर साल लागू किया जाएगा।

मानसून और बारिश के बीच सरकार की तैयारी को लेकर सीएम साय ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मौसम विभाग ने हमें पहले ही बता दिया है कि अल-नीनो की वजह से मॉनसून के थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। कृषि विभाग के जरिए हम किसानों को भी इस स्थिति के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि वे उसी हिसाब से खेती की योजना बना सकें।

एआई मिशन के बारे में साय ने कहा कि हमने इस साल के बजट में पांच मिशन शुरू किए हैं, और उनमें से एक एआई मिशन है। एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हम इस मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई हर सेक्टर और हर विभाग में कैसे योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारी सरकार शीघ्र ही राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एआई नीति लागू करेगी। नवाचार, तकनीक और युवा शक्ति के सामर्थ्य से हम ऐसा विकसित छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, जहां युवाओं को नए अवसर मिलें, सुशासन को मजबूती मिले और प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को भविष्य की तकनीकों में अग्रणी बनाना हमारी सरकार का संकल्प है।

सीएम ने कहा कि इसी दिशा में मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप-2026 के माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में सीखने, नवाचार करने और शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। चयनित फेलोज को प्रतिमाह 50,000 रुपए की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। हमारा विश्वास है कि यही युवा शक्ति विकसित छत्तीसगढ़ की डिजिटल पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम