सुखबीर सिंह बादल पर हमला निंदनीय, सभ्य समाज में हिसा के लिए कोई जगह नहीं: कैप्टन अमरिंदर सिंह

चंडीगढ़, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं आज सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और ऐसी हरकतें तब और भी निंदनीय हो जाती हैं जब वे किसी पवित्र धार्मिक स्थल पर हों। मुझे राहत है कि सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित हैं।"

कैप्टन ने राज्य प्रशासन से इस मामले की गहन जांच कराने की मांग की। उन्होंने लिखा, "मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे इस मामले की गहन जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि दोषियों को सजा मिले।"

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। हमले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की शांति और भाईचारे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य को फिर से हिंसा और नफरत के दौर में नहीं धकेला जाना चाहिए। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "पंजाब को कभी भी हिंसा और नफरत के दौर में वापस नहीं जाने दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पंजाब ने पहले भी हिंसा के कड़वे दिन देखे हैं। राज्य ने बहुत कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया है। ऐसे में किसी भी तरह की हिंसक घटना से समाज में तनाव बढ़ सकता है और इसका सीधा असर प्रदेश की एकता पर पड़ेगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत के दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी।

--आईएएनएस

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