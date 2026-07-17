चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एसआईआर के लिए बदला हुआ शेड्यूल किया जारी

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को पूरे महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) के लिए एक बदला हुआ शेड्यूल जारी किया।

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यह फैसला राज्य के कुछ हिस्सों में हाल में हुई भारी बारिश और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय बढ़ाने के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया गया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, कोंकण, मुंबई और अन्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की गिनती और डाटा इकट्ठा करने का काम बाधित हुआ है, इसलिए समय-सीमा में बदलाव करना जरूरी हो गया है।

बदले हुए शेड्यूल में मतदाता पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया के लिए मुख्य समय-सीमाएं बताई गई हैं। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का काम 8 अगस्त, 2026 तक किया जाएगा।

मतदान केंद्रों को तर्कसंगत बनाने और उनकी व्यवस्था को फिर से ठीक करने का काम भी 8 अगस्त, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 17 अगस्त (सोमवार) को प्रकाशित किया जाएगा।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा (नोटिस और सुनवाई का चरण) 17 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच होगा, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर (सोमवार) को तय किया गया है।

राज्य प्रशासन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अपडेटेड समय-सीमा की लिखित प्रतियां स्थानीय राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएं और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

पहले के शेड्यूल के अनुसार, 20 जून से 29 जून के बीच पहले से भरे हुए गणना फॉर्म की छपाई और एक लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण देने का काम किया जाना था। 30 जून से 30 जुलाई के बीच घरों में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करने और भरे हुए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटने व इकट्ठा करने के लिए बीएलओ के दौरे का प्रस्ताव रखा गया था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जानी थी; नागरिकों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 5 अगस्त से 4 सितंबर तक था; सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाना था; और फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जानी थी।

महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट का एसआईआर वोटर रिकॉर्ड को वेरिफाई और अपडेट करने का एक बड़ा राज्य-व्यापी अभियान है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम के नेतृत्व में, इस पहल का मकसद लगभग 9.86 करोड़ वोटरों की जानकारी को क्रॉस-वेरिफाई करना है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम