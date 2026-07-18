चेन्नई में मध्यम बारिश की संभावना, पश्चिमी घाट के जिलों में 23 जुलाई तक होगी बारिश

चेन्नई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार शाम को चेन्नई में मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में पूरे सप्ताह तेज हवाओं के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है।

Read More

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तरी लक्षद्वीप क्षेत्र तक फैली एक निम्न दबाव प्रणाली वर्तमान में तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की स्थितियों को प्रभावित कर रही है।

इस मौसम प्रणाली से वर्षा की गतिविधि बढ़ने की आशंका है, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों पर, जहां 23 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

आरएमसी ने कहा कि इस बारिश से कई पहाड़ी और आसपास के जिलों को फायदा होने की उम्मीद है, जहां हाल के दिनों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में बारिश जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में भी शुक्रवार को मध्यम बारिश होने की आशंका है।

मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक भारी बारिश के कोई संकेत नहीं हैं। हालांकि, छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने से कुछ क्षेत्रों में मौजूदा गर्म और उमस भरे मौसम से अस्थायी राहत मिलने की संभावना है।

चेन्नई में मौसम का पूर्वानुमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के दौरान हल्की बारिश की संभावना दर्शाता है। शहर में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है।

अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान मौसमी स्तर के करीब रहने की उम्मीद है।

इस बीच, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। आरएमसी ने कहा है कि आंतरिक जिलों में अधिकतम तापमान 21 जुलाई तक सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की आशंका है। चेन्नई, पुडुचेरी और कराईकल सहित तटीय तमिलनाडु में तापमान मौसमी औसत के करीब रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने निवासियों को मौसम के पूर्वानुमानों से अवगत रहने की सलाह दी है, विशेष रूप से उन जिलों में जहां तेज हवाएं और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस