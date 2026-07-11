चेन्नई में हल्की बारिश के आसार, पश्चिमी घाट के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना: आईएमडी

चेन्नई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं, राजधानी चेन्नई समेत राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में दिन के दौरान हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

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चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर तमिलनाडु तट पर करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ (द्रोणिका) सक्रिय है। इसके अलावा, 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तेलंगाना से कर्नाटक तट के पूर्व-मध्य अरब सागर तक एक अन्य ट्रफ बनी हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा गतिविधियां प्रभावित होंगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को पश्चिमी घाट के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों के अलावा पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

आईएमडी ने बताया कि 12 से 14 जुलाई के दौरान पश्चिमी घाट के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। 15 जुलाई को भी पश्चिमी घाट क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है।

तापमान के बारे में विभाग ने कहा कि शनिवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और यह सामान्य के आसपास बना रहेगा। हालांकि, 12 से 14 जुलाई के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा सकता है, जबकि शेष क्षेत्रों में तापमान सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है।

चेन्नई के लिए मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। शहर में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस