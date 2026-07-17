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चंडीगढ़: पीएम मोदी ने की सफाई के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की सराहना, इंदरजीत सिंह संधू ने जताया आभार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 04:50 PM
चंडीगढ़: पीएम मोदी ने की सफाई के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की सराहना, इंदरजीत सिंह संधू ने जताया आभार

चंडीगढ़, 17 जुलाई (आईएएनएस)। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिंह संधू का जिक्र किया। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान दिया है। इसको लेकर इंदरजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी का आभार जताया है।

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिंह संधू ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री का मैं आभारी हूं। उनसे दिल्ली में मिला था, तब भी उन्होंने कहा कि आपने तो पूरा चंडीगढ़ साफ कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि मैं छोटा आदमी हूं, थोड़ा ही काम कर सकता हूं। आज उन्होंने फिर से मुझे याद किया, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे सभी धर्मग्रंथ, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब यही कहते हैं कि सफाई बनाए रखें। मन को साफ रखें। हर चीज को साफ रखें। गुरु नानक देव जी ने जनता को लेकर कहा है कि वातावरण का कोई अंत नहीं है। यह भगवान ने हमें दिया है, तो हमें सफाई रखनी चाहिए। जो हमें मिला है, उसे और अच्छा छोड़कर जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम हवा को गुरु और पानी को पिता मानते हैं। इसके बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता है। धरती हमारी माता है, हम उनकी गोद में पले-बढ़े हैं और हमारा पालन हुआ है। उन्हें स्वच्छ रखना हमारा फर्ज है। इसी सोच के साथ सुबह और शाम को सफाई करता हूं।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग सफाई करते हैं। यह एक-दो दिन की बात नहीं है, बल्कि हमें हमेशा भारत को साफ रखना चाहिए। देश में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और न ही प्रदूषण।

बता दें कि चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिंह संधू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान 'ब्रूम वॉरियर' की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलख जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है।"

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम