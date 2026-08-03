बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली बहाली का काम तेजी से चल रहा : हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 3 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में बिजली बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है और पिछले 24 घंटों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

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सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग की टीमों ने कई ट्रांसफॉर्मर सुरक्षित रूप से फिर से चालू कर दिए हैं।

सरमा ने कहा, "बिजली बहाली में अच्छी प्रगति हुई है। पिछले 24 घंटों में, हमारी टीमों ने कई और ट्रांसफॉर्मर सुरक्षित रूप से फिर से चालू किए हैं, जिससे शिवसागर में प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 58 प्रतिशत कम हो गई है। हम बिजली की स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।"

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी बाढ़ के असर और बिजली आपूर्ति की स्थिति के अनुसार, शिवसागर जिले में अब केवल 2,274 उपभोक्ता प्रभावित हैं। बहाली के प्रयासों के बाद इसमें भारी कमी आई है।

रिपोर्ट से पता चला है कि जिले में सभी 33 केवी ट्रांसमिशन लाइनें और 33/11 केवी सब-स्टेशन पूरी तरह से चालू हैं और उनमें कोई खराबी नहीं है। 11 केवी फीडर नेटवर्क में भी कोई रुकावट नहीं है, सिवाय एक फीडर के जो वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था के कारण अभी भी बंद है।

हालांकि, 61 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को अभी भी फिर से चालू किया जाना बाकी है, जो मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, जिसके कारण कुछ उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में, सेसा-डी2 में 920 उपभोक्ता बिना बिजली के हैं, इसके बाद गौरीसागर में 799 और शिवसागर ईएसडी-I में 375 उपभोक्ता हैं।

नजीरा में 180 प्रभावित उपभोक्ता हैं, जबकि अमगुरी और डेमो सब-डिविजनों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल कर दी गई है।

यह बहाली अभियान हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई व्यापक रुकावटों के बाद चलाया जा रहा है।

बाढ़ ने ऊपरी असम के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया था, जिससे बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और हजारों घर प्रभावित हुए।

राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बहाली के प्रयासों को तेज कर दिया है और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फील्ड टीमें तैनात की हैं।

अधिकारियों ने कहा कि बिजली सेवाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य करने के लिए बाकी प्रभावित इलाकों में काम जारी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम