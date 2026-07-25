बाढ़ प्रभावित 170 लोगों का रेस्क्यू, इंडियन कोस्ट गार्ड ने फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारी बारिश की वजह से दमन, दादरा-नगर हवेली और दक्षिण गुजरात में स्थिती काफी गंभीर हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 170 लोगों को बचाया गया।

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रक्षा मंत्री की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा गया, "लगातार बारिश, बढ़ते बाढ़ के पानी और खतरनाक हालात के बीच, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 22-24 जुलाई 2026 के बीच दमन, दादरा और नगर हवेली और दक्षिण गुजरात में 11 ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ (एचएडीआर) और सर्च एंड रेस्क्यू (एसएआर) ऑपरेशन के माध्यम से 170 फंसे हुए लोगों को बचाया।"

रक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया, "सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करते हुए, इंडियन कोस्ट गार्ड डिजास्टर रिलीफ टीमों और हेलीकॉप्टरों ने चौबीसों घंटे रेस्क्यू मिशन चलाए, जिससे जान बचाने और देश की सेवा करने के लिए सर्विस के पक्के इरादे की पुष्टि हुई।"

इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा गया, "लगातार बारिश और तेज बाढ़ के पानी का सामना करते हुए, इंडियन कोस्ट गार्ड डिजास्टर रिलीफ टीम दमन ने बिना रुके, चौबीसों घंटे बचाव का काम किया, पानी में डूबे इलाकों से गुजरते हुए, फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।

इंडियन कोस्ट गार्ड ने आगे लिखा, "बाढ़ वाले नदी के किनारों से लेकर डूबे इंडस्ट्रियल इलाकों तक, फंसी हुई बस से लेकर कटे हुए गांवों तक, डीआरटी वहां पहुंचीं जहां कोई और नहीं पहुंच सका, कमजोर, बीमार और उम्मीद कर रहे लोगों को, समय या इलाके की परवाह किए बिना, बाहर निकाला।"

इंडियन कोस्ट गार्ड ने 23 जुलाई को भी बाढ़ से पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "खराब मौसम के बीच, इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, दमन में तेजी से बाढ़ पीड़ितों को बचाने की कोशिशें जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस