बिदादी किसानों के साथ खड़ी रहेगी पार्टी: कर्नाटक भाजपा प्रमुख विजयेंद्र

बेंगलुरु, 11 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने मंगलवार को साफ किया कि प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के मामले में पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा किसानों के साथ खड़ी रहेगी।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा ने पहले ही किसानों के मुद्दे पर अपना समर्थन घोषित कर दिया था और जेडीएस के साथ मिलकर पदयात्रा में शामिल होने की योजना भी बनाई थी।

उन्होंने कहा, "बिदादी किसानों के आंदोलन को भाजपा के समर्थन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। भाजपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। हमने पहले ही बिदादी पदयात्रा की घोषणा की थी। हमने राज्य जेडीएस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ तारीख पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने की योजना बनाई थी।"

विजयेंद्र ने मंत्री मधु बंगारप्पा के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ लोग इस चर्चा के बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "मैंने मंत्री मधु बंगारप्पा के साथ कोई अनुचित या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं की। मैंने उनसे सीधे और स्पष्ट रूप से बात की। मैंने उन्हें यह भी बताया कि भाजपा ने जेडीएस की पदयात्रा को प्रतीकात्मक समर्थन दिया था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हमारे विरोध-प्रदर्शन से पहले ही कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया था और वे आंदोलन से हट गए थे।"

विजयेंद्र ने कहा कि जेडीएस के नेतृत्व वाली पदयात्रा को भाजपा के प्रतीकात्मक समर्थन का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि बिदादी किसानों के मुद्दे के लिए भी केवल प्रतीकात्मक समर्थन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "भाजपा ने जेडीएस के नेतृत्व वाली पदयात्रा को प्रतीकात्मक समर्थन दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि भाजपा बिदादी किसानों के संघर्ष को केवल प्रतीकात्मक समर्थन दे रही है।"

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन के बाद पदयात्रा स्थगित कर दी गई थी।"

विजयेंद्र ने कहा, "मैंने व्यक्तिगत रूप से कुमारस्वामी को सूचित किया था कि अंतिम संस्कार और अन्य रस्में पूरी होने के बाद पदयात्रा आयोजित की जा सकती है।" बाद में, जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने पदयात्रा की तारीख का ऐलान किया।

इसके बाद भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि पार्टी इस कार्यक्रम को सांकेतिक समर्थन देगी।

विजयेंद्र ने कहा, "इसी के तहत, विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने पदयात्रा के उद्घाटन में हिस्सा लिया और भाजपा का सांकेतिक समर्थन दिया।"

उन्होंने कहा कि वह खुद इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि उस दिन उनका पहले से तय दौरा कार्यक्रम था। उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बिदादी में किसानों की जमीन के मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया।

विजयेंद्र ने कहा, "मुख्यमंत्री बिदादी में किसानों की जमीन के मुद्दे पर दोहरा रुख अपना रहे हैं। मैं अपने पहले दिए गए बयान पर कायम हूं।"

उन्होंने फिर कहा कि भाजपा किसानों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, "भाजपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसानों की जमीन और उनके अधिकारों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा।"

भाजपा प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है और उसने कांग्रेस सरकार पर किसानों के हितों की कीमत पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।

भाजपा ने प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के विरोध-प्रदर्शन का भी समर्थन किया है।

--आईएएनएस

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