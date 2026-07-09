बद्रीनाथ चढ़ावा मामले पर बोले मंत्री भरत सिंह चौधरी, अपराधी कोई भी हो, होगी कार्रवाई

रुद्रप्रयाग, 9 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड सरकार में मंत्री भरत सिंह चौधरी गुरुवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, रोजगार, चारधाम यात्रा और बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

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मीडिया से बातचीत के दौरान भरत सिंह चौधरी ने कहा कि बांस एक कमर्शियल फसल है और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसका कई कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे आधुनिक स्टील भी कहा जाता है। इससे हमारे काश्तकारों को भी फायदा पहुंच रहा है। हमने हर जिले में इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। धीरे-धीरे इसका विस्तार बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

बद्रीनाथ मंदिर से चढ़ावा चोरी मामले में उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, चोर चोरी करने से बाज नहीं आता है। सरकार का काम है कि अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। शख्स किसी से भी जुड़ा हुआ हो, कितना भी रसूखदार हो, लेकिन सरकार चोर के साथ वही व्यवहार करेगी, जो चोर के साथ किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर धामी अपना पांच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। वह सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स बन गए हैं। हम उनकी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया है।

चारधाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। यह हमारे लिए सुखद है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी और आज भी मजबूती से खड़ी हुई है। बारिश की वजह से यात्रा थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। चारधाम यात्रियों को कोई समस्या न आए, इसके लिए सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है।

बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। जिस शख्स पर चोरी का आरोप है, उसे मंदिर से हटा दिया है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी