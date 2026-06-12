बदहाल सड़कों की जगह अब एक्सप्रेसवे, एयर कनेक्टिविटी और निवेश का नया प्रदेश : सीएम योगी

लखनऊ, 12 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर के लिए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है।

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सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश टूटी सड़कों, बिजली संकट, खराब कानून-व्यवस्था और निवेशकों की बेरुखी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे मजबूत सड़क नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है और यहां लगभग चार लाख किलोमीटर का सड़क तंत्र विकसित हो चुका है।

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे और एयर कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं ने प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिससे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का उल्लेख करते हुए कहा कि सदियों तक उपेक्षा झेलने वाली अयोध्या आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बना चुकी है। प्रदेश में कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं, जिनमें अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और नोएडा शामिल हैं जबकि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी विमानन परियोजनाओं में से एक बनने जा रहा है।

इलेक्ट्रिक बस सेवा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में शुरू की गई 110 बसें स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने बताया कि आगामी चरण में तीनों प्राधिकरणों की ओर से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

--आईएएनएस

विकेटी/पीएम