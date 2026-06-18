बारामूला पुलिस ने जुआ खेलते तीन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, 11,500 रुपए नकद बरामद

बारामूला, 18 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर स्थित बारामूला जिले की पुलिस ने जुआ खेलने की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए तीन स्थानीय व्यक्तियों को पकड़ा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11,500 रुपए नकद और जुए में इस्तेमाल हो रहे ताश के पत्ते भी बरामद किए।

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पुलिस के मुताबिक, टंगमर्ग पुलिस स्टेशन की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान रियाज अहमद शाह, गुलाम हसन मलिक (पिता गुलाम अहमद मलिक) और मोहम्मद अशरफ मलिक (पिता मोहम्मद असदुल्लाह मलिक) के रूप में की गई है। सभी टंगमर्ग क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11,500 रुपए नकद राशि और जुए के खेल में इस्तेमाल हो रहे ताश के पत्ते बरामद किए। बरामद सभी सामान को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने टंगमर्ग स्टेशन में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच चल रही है।

बारामूला पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, जुआ, शराब तस्करी या अन्य अनैतिक कामों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर दें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ऐसी सूचनाओं पर तुरंत और गुप्त रूप से कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ महीनों में बारामूला पुलिस ने जुआ, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कई सफल छापेमारियां की हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम