बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल गाड़ी जब्त की, आम लोगों से पुलिस को सूचना देने की अपील

बारामूला, 24 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारामूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामले में शामिल एक वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की है।

Read More

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने टाटा पंच गाड़ी को जब्त किया है।

बारामूला पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने के लिए केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के जरिए अर्जित संपत्तियों और अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करना भी जरूरी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से ड्रग तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर दबाव बढ़ेगा।

पुलिस ने दोहराया कि जिले में ड्रग्स से जुड़े अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म कर एक सुरक्षित और नशा मुक्त समाज बनाना है।

बारामूला पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध ड्रग गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और समाज को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाया जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी