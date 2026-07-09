बारामूला में यूएपीए मामले में जांच के तहत छापेमारी, पुलिस ने डिजिटल उपकरण किए सीज

बारामूला, 9 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की बारामूला पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) से जुड़े एक मामले की जांच के तहत जिले में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। मौके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं।

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पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बारामूला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद की गई। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की।

बारामूला पुलिस ने गुरुवार को जिले के विभिन्न इलाकों में कई लोगों के आवासों पर समन्वित तरीके से तलाशी ली। जिन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, उनमें इकबाल कॉलोनी बारामूला निवासी फराज अशरफ गोजरी, कनली बाग बारामूला निवासी वसीम अली कर, तौहीद गंज बारामूला निवासी तनवीर अहमद मीर उर्फ काका मीर पुत्र अब्दुल रशीद मीर, जो वर्तमान में गुलनार पार्क आजाद गंज में रह रहे हैं तथा ख्वाजाबाग जेट्टी बारामूला निवासी वसीम हुसैन मीर पुत्र मोहम्मद हुसैन मीर के आवास शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किए गए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आगे की जांच और फॉरेंसिक परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। जांच एजेंसियां इन उपकरणों से संबंधित डिजिटल जानकारी जुटाकर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगी।

बारामूला पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार की गई। तलाशी के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह मौजूद रहे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों की पेशेवर और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है।

अधिकारियों के अनुसार, बारामूला पुलिस निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कानून के शासन को बनाए रखने और इलाके में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठा रही है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी