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भारत समाचार

बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज इस सत्र से 100 छात्रों को प्रवेश देगा : अशोक सिंघल

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(Updated )
बोंगाईगांव

गुवाहाटी, 14 अगस्त (आईएएनएस)। असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने शुक्रवार को नवनिर्मित बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल अधिकारियों के साथ बैठक करने से पहले इसके बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की समीक्षा की।

अपनी यात्रा के दौरान, सिंघल ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज को राज्य के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा संस्थानों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज मौजूदा शैक्षणिक सत्र से 100 छात्रों को प्रवेश देगा, जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षमता में एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है।

मंत्री ने कहा कि नवनिर्मित अस्पताल को जल्द ही औपचारिक रूप से जनसेवा के लिए खोल दिया जाएगा और यह सुविधा बोंगाईगांव और पड़ोसी जिलों के लोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करेगी।

ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति के बीच स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सिंघल ने कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की हैं।

उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं, नर्सों और डॉक्टरों के योगदान की सराहना की।

सिंघल ने कहा कि मौजूदा स्थिति के दौरान मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखा गया है।

उन्होंने बताया कि बुखार और खांसी जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि बाईपास सर्जरी जैसी विशेष और जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता वाले रोगियों को उन्नत उपचार प्रदान करने के लिए सुसज्जित मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों से उचित होने पर जेनेरिक दवाएं लिखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से मरीजों पर उपचार का वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक सस्ती हो जाएगी।

निरीक्षण और समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जल्द से जल्द पूरी तरह से चालू हो जाए और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम