BDM Recruitment India : बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के 103 पदों पर भर्ती, 31 मार्च है लास्ट डेट

नई दिल्ली: नौकरी की तैयारी के साथ तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। बीओबी कैपिटल मार्केट्स (बीओबीसीएपीएस) लिमिटेड ने पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर क्षेत्रों के कई शहरों में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर (ऑफ रोल) के कुल 103 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

बीओबी कैपिटल मार्केट्स ने इन पदों पर वैकेंसी डीमैट और ट्रेडिंग (2-इन-1) खाते के प्रचार, बीडीएम उत्पादों की बिक्री, ग्राहक और बैंक संबंधों को बनाए रखने और बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकाली है।

बीओबी कैपिटल मार्केट्स की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

बीडीएम के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 12वीं पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कैपिटल मार्केट में 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास सेल्स और मार्केटिंग स्किल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का होना भी अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीओबी कैपिटल मार्केट्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए ऑफिशियल ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदन करें।

बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर (बीडीएम) के साथ-साथ मैनेजर/सीनियर मैनेजर - प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर - डिजिटल रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, रिटेल ब्रोकिंग - मैनेजर (राज्य प्रमुख - कर्नाटक) और राज्य प्रमुख - रिटेल ब्रोकिंग (राजस्थान) के विभिन्न पदों पर अलग-अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती निकाली है।

इस सभी पदों पर आवेदन करने की भी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी वैकेंसी के लिए दिए गए विस्तृत अधिसूचना को चेक कर सकते हैं।

--आईएएनएस