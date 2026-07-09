बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव : एनडीए नेताओं का दावा- प्रचंड बहुमत से प्रत्याशी की जीत तय

पटना, 9 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा, राजद और जन सुराज के उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने अभिषेक को जीत का आशीर्वाद दिया।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और भरोसा जताया कि भाजपा उम्मीदवार अभिषेक निर्णायक जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है।
बिहार भाजपा प्रमुख संजय सरावगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार के नामांकन के अवसर पर पटना कलक्ट्रेट में उपस्थित होकर उनके नामांकन में सहभागी बना।
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उपचुनाव है और जनता ही मालिक है। हम भी लोगों के पास जाएंगे और एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। बांकीपुर एक ऐसा इलाका है, जहां नितिन नवीन और उनके पिता, दोनों ने ही इस क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए काम किया है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। इस इलाके में भाजपा का हर कार्यकर्ता जानता है कि नितिन नवीन सिर्फ इसलिए राजनीति में नहीं आए कि उन्हें राजनेता बनना था। एक समय ऐसा आया, जब उनके पिता का अचानक निधन हो गया, जिसके बाद नितिन नवीन राजनीति में आए। वह बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं।
लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमने अभी अभिषेक कुमार बंटी का नॉमिनेशन पूरा किया है और अब हम उनकी नॉमिनेशन मीटिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में एनडीए के भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी की जीत पक्की है।
दूसरी ओर, जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी लगातार क्षेत्र में पैदल यात्रा कर जनता से समर्थन जुटा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को नतीजों की घोषणा की जाएगी।