बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की निर्णायक बढ़त पर मनोज भारती ने जनता का जताया आभार

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जारी मतगणना के बीच जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है। 21वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से 11,893 मतों से आगे चल रहे हैं। इस बीच जन सुराज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बढ़त को जनता के बदलाव के जनादेश का संकेत बताते हुए बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त किया।

Read More

मतगणना के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज भारती ने सबसे पहले बांकीपुर के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बढ़त जन सुराज की नहीं, बल्कि बांकीपुर की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए बदलाव का फैसला किया है और इसके लिए वे सभी मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने बदलाव की स्पष्ट इच्छा जताई थी। उनके अनुसार, जनता ने महसूस किया कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है और इसी सोच के साथ मतदाताओं ने अपना समर्थन जन सुराज के पक्ष में दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से दबाव की राजनीति और प्रशासन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आईं, जिससे आम मतदाता असंतुष्ट थे।

मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर सीट पर भाजपा की संभावित हार से राज्य सरकार के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह परिणाम लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। उन्होंने कहा कि यह जनता की जीत है, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने मत की ताकत को साबित किया है। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज को विधानसभा में भेजकर जनता ने एक नई राजनीतिक शुरुआत की है।

उनके मुताबिक, यह केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह जनसमर्थन आगे चलकर एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेगा और राज्य की राजनीति में नई दिशा तय करेगा।

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अभी जारी है। 21वें राउंड तक के रुझानों में प्रशांत किशोर 11,893 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। अंतिम परिणाम की आधिकारिक घोषणा मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी