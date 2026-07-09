बांकीपुर उपचुनाव: भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा दाखिल करेंगे नामांकन

पटना, 9 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी भी अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी को उपचुनाव से पहले संगठनात्मक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

कार्यक्रम के अनुसार, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार अपने दिन की शुरुआत शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके करेंगे। इसके बाद, वह राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर, गोलघर पार्क स्थित अखंडवासिनी मंदिर और बांस घाट स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद उनके पटना कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्यक्रम है।

नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी बुद्ध मार्ग स्थित स्काउट एंड गाइड कॉम्प्लेक्स में एक 'आशीर्वाद सभा' ​​को संबोधित करेंगे। फिर वह दोपहर 3 बजे अपना जनसंपर्क अभियान शुरू करने से पहले पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने से पहले नितिन नवीन कई बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके राज्यसभा में जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी, जिसके चलते यह उपचुनाव हो रहा है।

बांकीपुर उपचुनाव बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक मुकाबलों में से एक बनकर उभरा है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/