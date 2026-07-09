बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने भरा नामांकन, प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा

पटना, 9 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पटना समाहरणालय पहुंचकर उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे।

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नामांकन दाखिल करने के बाद अभिषेक कुमार बंटी ने बांकीपुर की जनता को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद और सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के बल पर भाजपा एक बार फिर इस सीट पर जीत दर्ज करेगी। अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि पूर्व विधायक नितिन नवीन ने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। उन्होंने जनसेवा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा भी जताया।

इस अवसर पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। नामांकन दाखिल करने से पहले अभिषेक कुमार बंटी ने अपने राजनीतिक गुरु एवं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

वह आनंदपुरी, बोरिंग रोड स्थित अपने आवास से शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके पश्चात गोलघर पार्क स्थित अखंड वासिनी मंदिर और बांस घाट काली मंदिर में भी पूजा-अर्चना कर चुनावी अभियान की सफलता की कामना की।

धार्मिक स्थलों पर दर्शन के बाद वह समर्थकों और नेताओं के साथ पटना समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर और आसपास भाजपा समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। अब बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके