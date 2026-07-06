बांकीपुर में एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत, विकास के काम से जनता खुश : संजय सरावगी

पटना, 6 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उपचुनाव, राम मंदिर चढ़ावा मुद्दों पर बयान देते हुए पार्टी की स्थिति, विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी।

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बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आम नागरिकों और मतदाताओं का व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को मिल रहा है। क्षेत्र में पिछले वर्षों में तेजी से विकास कार्य हुए हैं और पटना सहित बांकीपुर ने तरक्की की नई दिशा देखी है। जनता इन विकास कार्यों के आधार पर आगामी उपचुनाव में समर्थन देगी।

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करेगी और एनडीए उम्मीदवार की भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों और संगठन की मजबूती के आधार पर पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति में है।

उपचुनाव की प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और मतदान 30 जुलाई को निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित उम्मीदवार की घोषणा करेगी। अन्य राजनीतिक दल भी अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक होगा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरावगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्हें अयोध्या और भगवान श्रीराम की याद केवल चुनाव के समय आती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर की घटनाओं को जनता आज भी भूली नहीं है। उनके अनुसार विपक्ष अब “मगरमच्छ के आँसू” बहाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हर महीने नियमित रूप से होती है। इस बैठक में पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की जाती है। इससे पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि पूरा देश उनकी 125वीं जयंती मना रहा है और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है और इसके पीछे मुखर्जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम