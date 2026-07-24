बांकीपुर में भाजपा को रोकने के लिए तेज प्रताप यादव ने किया प्रशांत किशोर का समर्थन

पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की है।

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तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंतरिक चर्चा के बाद उनकी पार्टी ने सर्वसम्मति से उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी के सदस्यों और मैंने तय कर लिया है कि किसे समर्थन देना है। हम प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं।"

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने दिन में प्रशांत किशोर से बात की थी। उन्‍होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को बांकीपुर सीट जीतने नहीं दिया जाना चाहिए और उनकी जीत को रोकना कई लोगों की इच्छाओं को दर्शाता है।

तेज प्रताप ने कहा कि वह इस विचार से सहमत हैं और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों और युवाओं के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन व्यापक जन असंतोष को दर्शाते हैं और तर्क दिया कि छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में परीक्षा पेपर लीक एक आम समस्या बन गई है और इस मुद्दे से निपटने के तरीके को लेकर सरकार की आलोचना की।

उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में गड़बड़ी की बार-बार घटनाओं के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है और कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

तेज प्रताप ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि ये आंदोलन परीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जनता की चिंताओं को उजागर करते हैं।

उन्‍होंने कहा कि बांकीपुर को पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन दावा किया कि अब जनता की भावना राजनीतिक बदलाव के पक्ष में है।

उन्होंने जनशक्ति जनता दल की नेता वीणा मानवी का भी जिक्र किया और कहा कि वह लगभग 15 वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और महिला मतदाताओं के बीच उन्हें समर्थन प्राप्त है।

उन्‍होंने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चा के बाद जेजेडी ने अपना उम्मीदवार न होने की स्थिति में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का निर्णय लिया। जेजेडी ने शुरू में बांकीपुर उपचुनाव के लिए वीणा मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के दौरान उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मुकाबले में कोई उम्मीदवार न बचने के कारण पार्टी ने अब आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

इस समर्थन से हाई प्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। इस चुनाव ने काफी राजनीतिक ध्यान खींचा है और 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले कई पार्टियों ने यहां जोर-शोर से प्रचार किया है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी