'बांकीपुर की जनता को दिल से शुक्रिया', उपचुनाव में प्रशांत किशोर को मिली जीत पर पत्नी डॉ. जाह्नवी दास का पहला बयान

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पति को मिली जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बांकीपुर के लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना है, उसके लिए उनका आभार।

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी किए। जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को मात दी।

प्रशांत किशोर के समर्थकों ने 19 हजार से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद पटना में एक रोड शो का आयोजन किया। एक बड़ी कार पर सवार होकर प्रशांत किशोर ने जनता का धन्यवाद किया। इस रोड शो में भारी संख्या में आम जनता के अलावा जनसुराज के कार्यकर्ता मौजूद थे।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में डॉ. जाह्नवी दास ने कहा कि हम सब बहुत खुश हैं। बांकीपुर की जनता को दिल से शुक्रिया। मैं भगवान का भी आभार जताना चाहती हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं बांकीपुर और बिहार के लोगों को यह शानदार जीत दिलाने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूं। मैं हमेशा उन सभी की शुक्रगुजार रहूंगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जिक्र करते हुए जाह्नवी दास ने कहा कि पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था। हालांकि, उम्मीद के मुताबिक पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन, फिर भी प्रशांत जी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार बिहार और लोगों की आवाज को बुलंद किया। आज इसी का फल बांकीपुर की जनता ने दिया है।

डॉ. जाह्नवी दास ने उस बात का भी जिक्र किया कि प्रशांत किशोर ने भी एक सपना देखा है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में उम्मीद है कि उन्होंने जो सपना देखा है, वे उसमें सफल जरूर होंगे।

दूसरी ओर, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की ओर से बधाई संदेश मिलने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई माना है। उनसे मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि बिहार की बागडोर किसी ऐसे काबिल व्यक्ति को सौंपी जाए जो यहां के 10 करोड़ लोगों का जीवन बेहतर बना सके।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम