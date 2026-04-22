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Madhya Pradesh Politics : भाजपा ने विधायक प्रीतम लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कार्रवाई की चेतावनी दी

पुलिस अधिकारी को लेकर विवादित टिप्पणी पर भाजपा की सख्त कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 02:39 PM
मध्य प्रदेश : भाजपा ने विधायक प्रीतम लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कार्रवाई की चेतावनी दी

भोपाल/पिछोर: मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और धमकी भरे बयान देने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने उनसे तीन दिनों के अंदर अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने को कहा है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया, "हाल ही में आपका जो बर्ताव देखने को मिला है, वह बेहद आपत्तिजनक है। आपका बर्ताव पार्टी के अनुशासन के मुताबिक नहीं है; इसलिए, आपको तीन दिनों के अंदर अपनी सफाई देनी होगी। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

यह अहम घटनाक्रम इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) एसोसिएशन की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा लोधी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने के एक दिन बाद सामने आया।

मंगलवार को एक बयान में, आईपीएस एसोसिएशन ने कहा कि विधायक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें उन्हें करेरा के सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (एसडीओपी) आयुष जाखड़ के खिलाफ चेतावनी देते और अपमानजनक टिप्पणियां करते सुना जा सकता है।

इसमें कहा गया कि ये टिप्पणियां न केवल अधिकारी के लिए थीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी थीं, और इस बर्ताव को सार्वजनिक मर्यादा का गंभीर उल्लंघन बताया गया।

मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर ने कहा है कि ऐसा बर्ताव किसी जन प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता और इससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का मनोबल गिरता है।

यह विवाद शिवपुरी जिले में एक सड़क दुर्घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें 16 अप्रैल को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के पिछोर में विधायक के बेटे दिनेश लोधी द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही एक थार एसयूवी कार ने पांच लोगों को टक्कर मार दी थी।

खबरों के मुताबिक, दिनेश लोधी ने दावा किया कि उन्होंने सायरन बजाया था और पूछा कि लोग किनारे क्यों नहीं हटे, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई।

इस घटना के बाद, विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा जाहिर किया और आरोप लगाया कि उनके बेटे को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और इसके लिए दिल्ली से निर्देश आए हैं।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, उनके बेटे को थाने बुलाया और बाद में उसे वापस जाने से रोक दिया।

कई वायरल वीडियो में, प्रीतम सिंह लोधी को एसडीओपी आयुष जाखड़ को चेतावनी देते हुए देखा जा सकता है कि अगर उन्होंने 15 दिनों के अंदर 'ठीक से काम नहीं किया', तो वह भारी भीड़ इकट्ठा करके उनके घर पर मार्च करेंगे, और यहां तक ​​कि उनके 'घर को गोबर से भर देने' की भी धमकी दी।

एक अन्य टिप्पणी में, भाजपा विधायक ने कहा, "करेरा तुम्हारे बाप का नहीं है," और जोर देकर कहा कि उनका बेटा घूमने-फिरने और यहां तक ​​कि चुनाव लड़ने के लिए भी आज़ाद रहेगा, और साथ ही पुलिस को कार्रवाई करने की चुनौती भी दी। एक अलग वीडियो में, प्रीतम सिंह लोधी को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए भी सुना गया है कि वह हज़ारों समर्थकों को इकट्ठा करेंगे; इस बयान को व्यापक रूप से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इससे पहले एक सार्वजनिक बातचीत के दौरान शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमन सिंह राठौर को भी धमकी दी थी।

भाजपा का यह नोटिस, विधायक की टिप्पणियों को लेकर बढ़ती आलोचना और चिंताओं के बीच, इस विवाद को सुलझाने की दिशा में उठाए गए एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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