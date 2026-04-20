भारत समाचार

Nitin Naveen Rally Bengal : भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की आज पश्चिम बंगाल में कई रैलियां

पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनावी जोर, नितिन नवीन और जेपी नड्डा की जनसभाएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 20, 2026, 04:37 AM
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की आज पश्चिम बंगाल में कई रैलियां

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को पश्चिम बंगाल में जनसभाओं और रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे।

उनके कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे दारिबेरिया स्कूल मोड़, काली मंदिर मैदान, महिषादल, पूर्व मेदिनीपुर (तमलुक) में एक सार्वजनिक रैली शामिल है, इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मिदनापुर जिले के एगरा में एक रोड शो निकाला जाएगा। यह रोड शो एगरा शारदा शशिभूषण कॉलेज से शुरू होकर दीघा मोड़ तक जाएगा।

इसके बाद दोपहर में, वह केशियारी में दोपहर 3:00 बजे एक और रोड शो का नेतृत्व करेंगे, जो केशियारी हाई स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर केशियारी सेंट्रल बस स्टैंड पर समाप्त होगा।

भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोमवार को राज्य में कई महत्वपूर्ण जनसभाएं करेंगे। उनके कार्यक्रम में सुबह 11:00 बजे बहरामपुर जिले के बुरवान में पंचतुपी नेताजी प्रतिमा से घोषपारा तक रोड शो और उसके बाद दोपहर 12:45 बजे कांथी जिले के पताशपुर पुरबा के मोंगलामोआरो में जनसभा शामिल है।

इससे पहले रविवार को बालुरघाट में एक रैली को संबोधित करते हुए, नवीन ने विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के कार्यान्वयन में आई बाधा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस को दोषी ठहराया था।

उन्होंने कहा था कि महिला होने के बावजूद, ममता बनर्जी ने कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, ताकि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए तृणमूल को सत्ता से हटाना आवश्यक था।

ये टिप्पणियां शुक्रवार को संविधान संशोधन विधेयक की हार के बाद आईं, जिसमें विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव था।

नवीन ने मुख्यमंत्री पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह सुशासन सुनिश्चित करेगी और पश्चिम बंगाल में पार्टी के आक्रामक चुनावी रुख को रेखांकित किया।

--आईएएनएस

 

 

nitin naveenWest Bengal PoliticsTMCCongressElection campaignRoadshowIndian Politicspolitical rallyJP NaddaBJP news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...