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BJP President Tour India : भाजपा प्रमुख नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर, संगठन को मजबूत करने पर रहेगा फोकस

राजस्थान दौरे पर भाजपा अध्यक्ष, संगठन और चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा
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Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 02:37 PM
भाजपा प्रमुख नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर, संगठन को मजबूत करने पर रहेगा फोकस

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

इस दौरे को संगठनात्मक स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है और इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। दौरे के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होने की संभावना है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन 27 अप्रैल की सुबह जयपुर पहुंचेंगे और वहां से सीधे टोंक के लिए रवाना होंगे। टोंक में वह भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।

इसके अलावा, भाजपा अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य कई जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली और चूरू जिलों में भी नए कार्यालयों का उद्घाटन इसी दौरान किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि दो अन्य जिला कार्यालयों के लिए शिलान्यास भी किया जा सकता है।

इन कार्यक्रमों के बाद नितिन नवीन जयपुर लौटेंगे, जहां वह पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हाल ही में भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्य सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में राज्य इकाई में लंबित नियुक्तियां, आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारियां और अन्य अहम विषयों पर चर्चा हुई थी।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद नितिन नवीन से राजस्थान आने का अनुरोध किया था, जिससे इस दौरे का महत्व और बढ़ गया है।

वहीं, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी केवल नियमित राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संगठन को मजबूत और आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है।

इसी कड़ी में राज्य के सभी जिलों में नए भाजपा कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही, राज्य स्तर पर एक भव्य और अत्याधुनिक पार्टी मुख्यालय के निर्माण को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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