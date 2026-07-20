बीजद ने पुरी रथ यात्रा में हुई मौतों की न्यायिक जांच की मांग की, ओडिशा सरकार को दोषी ठहराया

भुवनेश्वर, 20 जुलाई (आईएएनएस)। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने सोमवार को 16 जुलाई को पुरी में हुई रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत की न्यायिक जांच की मांग की। इसके साथ ही बीजद ने इस दुखद घटना के लिए ओडिशा की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया।

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भुवनेश्वर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजद के राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री संजय कुमार दास बर्मा और पार्टी के मीडिया समन्वयक और प्रवक्ता डॉ. लेनिन मोहंती ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का उचित प्रबंधन करने में विफल रही।

श्रद्धांजलि देने वालों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए दास बर्मा ने कहा कि इस घटना ने दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार घटना से संबंधित तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दास बर्मा ने कहा कि मंत्री ने दावा किया था कि श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ में नहीं हुई थी और एक व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी जबकि दूसरे की मौत दम घुटने से हुई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रथ यात्रा के दौरान हुई वास्तविक घटना या मृतकों या घायलों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया है।

दास बर्मा ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद चार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से तीन की बाद में मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) ने कहा था कि 350 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने बाद में केवल दो लोगों की मृत्यु की बात कही और कथित तीसरी मौत के बारे में चुप्पी साधे रखी।

बीजद नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने रथ यात्रा से पहले कई बैठकें की थीं, जिनमें त्योहार के सुचारू संचालन का दावा किया गया था, लेकिन त्रासदी को रोकने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अपनी प्रशासनिक विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है।

बीजद ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की और राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के राज्य मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की भी मांग की।

--आईएएनएस

एमएस/