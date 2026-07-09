बीईएमएल लिमिटेड में मैनेजर सहित 23 पदों पर भर्ती का मौका, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

बेंगलुरु, 9 जुलाई (आईएएनएस)। सरकारी नौकरी करना हजारों-लाखों युवाओं का सपना होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने मैनेजर सहित विभिन्न 23 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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बीईएमएल लिमिटेड की ओर से जारी 23 रिक्तियों में सीजीएम (IX), प्रमुख - भविष्योन्मुखी उत्पाद नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र के 1; सीजीएम (IX), प्रमुख - आर्मर्ड (बख्तरबंद) व्यवसाय के 1; सीजीएम (IX), इंजन अनुसंधान एवं विकास के 1; जीएम (VIII), निर्माण उपकरण व्यवसाय के 1; डीजीएम (VII), इंजन असेंबली के 1; डीजीएम (VII), इंजन - उत्पादन योजना के 1; डीजीएम (VII), मार्केटिंग और बोली प्रबंधन (रोलिंग स्टॉक) के 1; एजीएम (VI), परियोजना/अनुबंध प्रबंधन (रोलिंग स्टॉक) के 1; एजीएम (VI), परीक्षण और कमीशनिंग (रोलिंग स्टॉक) के 1; एजीएम (VI), सामग्री प्रबंधन (रोलिंग स्टॉक) के 2; वरिष्ठ प्रबंधक (V), अनुसंधान एवं विकास - एफईए/सीएई (रोलिंग स्टॉक) के 1; प्रबंधक (IV), अनुसंधान एवं विकास - एयरोस्पेस (इलेक्ट्रिकल) के 1; प्रबंधक (IV), अनुसंधान एवं विकास - एचवीएसी सिस्टम (रोलिंग स्टॉक) के 1; प्रबंधक (IV), अनुसंधान एवं विकास - कार बॉडी डिजाइन (रोलिंग स्टॉक) के 2; सहायक प्रबंधक (III), परीक्षण और कमीशनिंग (रोलिंग स्टॉक) के 1; सहायक प्रबंधक (III), अनुसंधान एवं विकास-टीसीएमएस और प्रोपल्शन सिस्टम (रोलिंग स्टॉक) के 1; सहायक प्रबंधक (III), अनुसंधान एवं विकास - समुद्री व्यवसाय के 1; सहायक प्रबंधक (III), राजभाषा के 1; इंजीनियर (II), टूलिंग (बीईएमएल उत्पादन सुविधाओं के लिए) के 1; और इंजीनियर (II) अनुसंधान एवं विकास (मैकेनिकल) डोर सिस्टम (रोलिंग स्टॉक) के 2 पद शामिल हैं।

बीईएमएल की ओर से जारी इन सभी रिक्तियों के लिए जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पदों के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, सैलरी, आयु सीमा, आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

वहीं, इन सभी पोस्ट के लिए बीईएमएल लिमिटेड की आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि, इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजित करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी