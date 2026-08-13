एसटीईटी में शामिल अभ्यर्थी भी कर सकेंगे टीआरई-4 के लिए आवेदन, पास होने पर ही मिलेगा प्रवेश पत्र

पटना, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, टीआरई-4 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एसटीईटी 2026 में सफल होना अनिवार्य होगा। एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही टीआरई-4 का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एसटीईटी 2026 का परिणाम जारी होने के बाद ही टीआरई-4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीआरई-4 के लिए बीपीएससी पहले ही विज्ञापन जारी करेगा, ताकि एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिल सके। ऐसे अभ्यर्थी टीआरई-4 के लिए अपीयरिंग यानी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन कर सकेंगे।

मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि टीआरई-4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को एसटीईटी की परीक्षा जल्द आयोजित कराने का आग्रह किया गया है। एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है।

उन्होंने बताया कि टीआरई-4 का विज्ञापन जारी करने की जिम्मेदारी बीपीएससी की है, जबकि एसटीईटी की परीक्षा की तारीख और परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बीएसईबी की है। दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय को लेकर बातचीत हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने बीएसईबी के अध्यक्ष त्यागराजन से बीपीएससी के साथ बातचीत करने का आग्रह किया था।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी के साथ बातचीत के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में सहमति ली गई है। इसके बाद यह तय किया गया कि इस बार एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी टीआरई-4 के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, टीआरई-4 की परीक्षा से पहले एसटीईटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और केवल सफल अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा कैलेंडर में भी इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने और बेहतर तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

टीआरई-4 की परीक्षा इसी वर्ष आयोजित होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा की तारीख घोषित करने का अधिकार बीपीएससी के पास है और राज्य सरकार उसकी ओर से तारीख की घोषणा नहीं कर सकती। विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है कि वह एसटीईटी के परिणाम के साथ समन्वय रखते हुए टीआरई-4 की परीक्षा की तारीख तय करे।

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एसटीईटी का परिणाम भी अति शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, ताकि टीआरई-4 की परीक्षा में अनावश्यक विलंब न हो। इस व्यवस्था से एसटीईटी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई-4 के लिए आवेदन का अवसर मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से शामिल होने के लिए एसटीईटी में सफल होना अनिवार्य होगा।

--आईएएनएस

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