बिहार: अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पटना में चार गिरफ्तार

पटना, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी पटना में दो अलग-अलग अभियानों में पुलिस की ओर से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना ईस्ट इलाके में डॉक्टरों और व्यापारियों को निशाना बनाने की योजना बनाते हुए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अगमकुआं पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक और शख्स को दबोचा है।

पटना ईस्ट की एसपी शैलजा की ओर से मामलों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। पहले ऑपरेशन में, जिला पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास पुलिस स्टेशन इलाके में डॉक्टर्स कॉलोनी के पास अपराधियों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, जिनके पास हथियार और शराब है और वे किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे हैं।

जानकारी सामने आने के बाद जिला इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) और बाईपास पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और रोहित कुमार, रुस्तम उर्फ ​​रफ्तार और रोहित कुमार उर्फ ​​माही को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से दो देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 24 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन, इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल), दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे शहर के जाने-माने डॉक्टरों और व्यापारियों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने पटना के बाईपास पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और शराब निषेध कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

एक अलग मामले में अगमकुआं पुलिस की ओर से दीपक साहनी को गिरफ्तार किया गया। उसने कथित तौर पर घरों में कई चोरियों में शामिल रहा है। पुलिस ने उसके पास से 165 ग्राम सोना, लगभग 3.4 किलोग्राम चांदी के गहने, 80,000 रुपये नकद, चोरी के औजार और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ के दौरान, साहनी ने कथित तौर पर 15 लाख रुपये से ज्यादा की चोरी करने की बात कबूल की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

--आईएएनएस

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