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भारत समाचार

तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च के बाद राजद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाए

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तेजस्वी

पटना, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बुधवार को पटना में हुए लोक भवन मार्च के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन पहुंचकर छात्रों, युवाओं, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में सीवान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 से गोली चलाए जाने के आरोपों की जांच से लेकर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। राजद की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार के छात्र और युवा शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और अपने भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों से जूझ रहे हैं। परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, प्रश्नपत्र और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी तथा बढ़ती बेरोजगारी का भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है।

राजद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। ज्ञापन में सीवान में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एके-47 के इस्तेमाल और गोली चलाए जाने के आरोपों से संबंधित आदेश की जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

राजद ने जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने गर्दनीबाग में धरने पर बैठे छात्रों और युवाओं की मांगों का तत्काल समाधान करने की भी मांग की।

ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए समाधान की दिशा में पहल करनी चाहिए। राजद ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई मांगें रखी हैं। पार्टी ने अब तक आयोजित परीक्षाओं से संबंधित शिकायतों का तत्काल निपटारा करने, परीक्षा संबंधी सभी शिकायतों, विशेषकर प्रश्नपत्र और अनियमितताओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा इसके लिए स्वतंत्र, पारदर्शी और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की मांग की है।

रोजगार के मुद्दे पर राजद ने सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का समेकित विवरण तत्काल तैयार कर सार्वजनिक करने तथा इन पदों पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की। ज्ञापन में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने के भीतर पूरा करने की समयसीमा तय करने की भी मांग की गई है। राजद ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल शुरू करने, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने तथा नामांकन से परीक्षा और परिणाम तक का वार्षिक अकादमिक कैलेंडर सार्वजनिक कर उसका पालन सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही सरकारी विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी दूर करने, पर्याप्त कक्षाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग भी रखी गई।

ज्ञापन में कहा गया कि छात्रों और युवाओं की मांगें किसी राजनीतिक आग्रह से अधिक उनके भविष्य, सम्मान और अधिकार से जुड़ी हैं। राजद ने राज्यपाल से इन मामलों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने तथा छात्रों और युवाओं के बीच व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करने की दिशा में प्रभावी पहल करने का आग्रह किया। इस प्रतिनिधिमंडल में भाई वीरेंद्र, उदय नारायण चौधरी, आलोक कुमार मेहता, रण विजय साहू सहित कई लोग मौजूद रहे।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएमटी