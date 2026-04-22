Cyber Crime India : जामताड़ा स्थित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

भुवनेश्वर: पुलिस आयुक्त एस. देव दत्ता सिंह ने बुधवार को बताया कि साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में आयुक्त कार्यालय पुलिस ने हैदराबाद (तेलंगाना) और जामताड़ा (झारखंड) से चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

सिंह ने यह भी बताया कि आरोपी जामताड़ा स्थित एक साइबर नेटवर्क से जुड़े हैं, जो देश भर में साइबर धोखाधड़ी और फिशिंग घोटालों का केंद्र माना जाता है।

पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि सितंबर 2025 में पुलिस को भुवनेश्वर निवासी जशोबंता जेना की शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 14 सितंबर 2025 को उनके एचडीएफसी बैंक खाते से 7 लाख रुपए की अनाधिकृत कटौती की गई थी।

शिकायतकर्ता जेना ने यह संदेह भी व्यक्त किया कि यह लेनदेन दो दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त 'आरटीओ चालान' नामक एक एपीके फाइल को खोलने के कारण हुआ होगा। उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 15 सितंबर 2025 को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

धन के लेन-देन का पता लगाने और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की सहायता से, पुलिस टीमों ने 19 अप्रैल को तेलंगाना और झारखंड दोनों राज्यों से मुख्य सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया।

आरोपियों में तेलंगाना के हैदराबाद निवासी मोहम्मद अब्बास (37), मोहम्मद सलमान (29), मोहम्मद अमेयर (31) और झारखंड के जामताड़ा निवासी मुकेश तुरी (27) शामिल हैं। पुलिस ने जांच के दौरान मुकेश को इस रैकेट का सरगना बताया।

कमिश्नर कार्यालय पुलिस के एक बयान के अनुसार, मुकेश जामताड़ा स्थित पांच सदस्यीय धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा है, जो एपीके फाइलें और फिशिंग लिंक बनाता है और विभिन्न राज्यों से प्राप्त बैंक खाता जानकारी के आधार पर पीड़ितों को निशाना बनाता है। मुकेश के अलावा, जामताड़ा स्थित इस साइबर अपराधी नेटवर्क के अन्य सदस्यों में किंग खान, रेहान खान, शुभम उर्फ ​​डॉट और राज कुमार शामिल हैं।

कमिश्नरेट पुलिस ने बयान में यह भी खुलासा किया कि मुकेश नियमित रूप से हवाई जहाज से विभिन्न राज्यों की यात्रा करता है और फर्जी खाताधारकों, एजेंटों और मुख्य अपराधियों के बीच कड़ी का काम करता है। मुकेश तेलंगाना में इस गिरोह का सरगना है।

आरोपी मोहम्मद अब्बास को धोखाधड़ी की कुल राशि में से 3 लाख रुपए मिले थे। वह मोहम्मद सलमान के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों और अन्य भोले-भाले लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलते थे।

पुलिस ने आगे खुलासा किया कि आरोपी एक संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें जामताड़ा में बनाए गए फर्जी लिंक और एपीके पीड़ितों (जैसे जशोबंता जेना) को बैंक विवरण और ओटीपी प्राप्त करने के लिए भेजे जाते थे, जिसके बाद मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद सलमान द्वारा खोले गए फर्जी खातों के माध्यम से धनराशि भेजी जाती थी, जिसे मोहम्मद अमेयर आगे बढ़ाता था।

--आईएएनएस