ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

गुजरात : जहरीली शराब से भावनगर में 4 की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
गुजरात

भावनगर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से आठ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, नकली शराब मध्य प्रदेश से अवैध रूप से लाई गई थी और भावनगर में बेची गई थी।

पीड़ितों ने एक लोकप्रिय ब्रांड के नाम से बेची जा रही नकली शराब का सेवन किया था। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक ने आईएएनएस से कहा, "इस घटना में चार लोगों की मौत हुई है। राज्यभर की सभी पुलिस इकाइयों को व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।"

पहली मौत मंगलवार शाम को हुई थी। इसके बाद मंगलवार रात एक और व्यक्ति की मौत हुई, जबकि बुधवार को दो अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया।

अधिकारियों के अनुसार, इस जहरीली शराब से कम से कम 22 लोग प्रभावित हुए हैं। कार्तिक मकवाणा (40), उपेंद्र गोहिल (25) और घनश्यामसिंह जडेजा (50) की मौत जहरीली शराब पीने से होने की पुष्टि हो चुकी है।

चौथे मृतक नरेंद्र यादव की पोस्टमॉर्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चारों मृतक भावनगर जिले के निवासी थे।

वर्तमान में भर्ती 18 लोगों का इलाज सर तख्तसिंहजी जनरल अस्पताल और चार निजी अस्पतालों सहित कुल पांच अस्पतालों में चल रहा है। इनमें दो मरीजों की हालत बेहद गंभीर है, चार आईसीयू में भर्ती हैं, दो वेंटिलेटर पर हैं और 10 की हालत स्थिर बताई जा रही है।

जिला प्रशासन को मंगलवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली थी कि 16 अगस्त को घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में आयोजित एक पार्टी में अवैध शराब पीने के बाद चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी।

मामले में कार्रवाई करते हुए भावनगर पुलिस ने मंगलवार रात चार संदिग्ध शराब तस्करों को हिरासत में लिया है। इन पर मध्य प्रदेश से शराब लाने और जिले में बेचने का आरोप है।

भावनगर के पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी और शराब की सप्लाई चेन की जांच के लिए 16 पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

इस बीच, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है, क्योंकि आशंका है कि जहरीली शराब की सप्लाई इसी जिले से होकर गुजरी थी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम