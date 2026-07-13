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'भीतरघातियों' पर एक्शन की तैयारी! तमिलनाडु में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 13, 2026, 05:40 PM
'भीतरघातियों' पर एक्शन की तैयारी! तमिलनाडु में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत

चेन्नई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा के लिए गठित कांग्रेस हाई कमान के फैक्ट फाइंडिंग पैनल द्वारा व्यापक संगठनात्मक बदलावों की सिफारिश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट में कमजोर चुनाव प्रचार समन्वय, आंतरिक गुटबाजी और जिला स्तरीय नेताओं के एक वर्ग द्वारा कथित डीएमके समर्थक गतिविधियों के सबूत मिले हैं।

पूर्व सांसद के. जयकुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्यव्यापी जांच पूरी कर ली है और 16 और 17 जुलाई को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है।

राज्य कांग्रेस इकाई के सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कई स्तरों पर संगठनात्मक कमियों की पहचान की गई है और भविष्य के राजनीतिक मुकाबलों से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश किए जाने की संभावना है।

कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल पांच सीटें ही मिलीं। इससे पार्टी के भीतर व्यापक आलोचना हुई और हाई कमान ने चुनावी हार की विस्तृत समीक्षा का आदेश दिया।

समिति को पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों की जांच करने, चुनाव प्रचार प्रबंधन का मूल्यांकन करने और खराब प्रदर्शन के कारणों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया था।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह है कि कई जिला स्तरीय पदाधिकारी कथित तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान निष्क्रिय रहे, जबकि कुछ पर डीएमके के साथ घनिष्ठ राजनीतिक समन्वय बनाए रखने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में कथित तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन कारकों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव प्रचार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

पूर्व राज्य इकाई अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई द्वारा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के विधानसभा भाषण की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद इस मुद्दे ने और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया, जिससे कांग्रेस-टीवीके गठबंधन में बेचैनी पैदा हो गई। तब से, पार्टी नेतृत्व कथित तौर पर डीएमके के राजनीतिक रूप से अधिक निकट माने जाने वाले नेताओं के टीवीके के साथ कांग्रेस के वर्तमान गठबंधन की तुलना में लगातार बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है।

--आईएएनएस

एमएस/