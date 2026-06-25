भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम होगा मजबूत, 2100 से ज्यादा अग्निवीर तैनाती को तैयार

गोपालपुर, 25 जून (आईएएनएस)। भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को और मज़बूत करने के लिए गोपालपुर के आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले आठवें बैच के 2130 अग्निवीर इस हफ्ते देश भर की अलग-अलग आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स में शामिल होने जा रहे हैं।

Read More

अग्निवीरों ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और पिछले शनिवार को आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में हुई पासिंग आउट परेड के दौरान 'अंतिम पग' (आखिरी कदम) पूरा किया। परेड का निरीक्षण आर्मी एयर डिफेंस सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर हेमंत सिंह ने किया।

ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर अग्निवीरों को बधाई देते हुए, ब्रिगेडियर हेमंत सिंह ने कहा कि उनका सफ़र युवा रंगरूटों के आत्मविश्वास से भरे, अनुशासित और युद्ध के लिए तैयार सैनिकों में बदलने को दर्शाता है, जो सेंटर के आदर्श वाक्य 'रॉ टू रेज़र' (कच्चे से धारदार हथियार तक) के अनुरूप है। परेड में एक शानदार ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सेंटर में सिखाए गए अनुशासन, शारीरिक तालमेल और सैन्य तौर-तरीकों के उच्च मानकों को दिखाया गया।

इस समारोह की एक खास बात अग्निवीरों के गर्वित माता-पिता की मौजूदगी थी, जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन के इस अहम पड़ाव को देखा। उनके सहयोग, प्रोत्साहन और त्याग को देखते हुए, माता-पिता को सम्मान और आभार के प्रतीक के तौर पर 'गौरव पदक' भेंट किया गया।

समीक्षा अधिकारी ने अग्निवीरों से कहा कि वे अपनी सर्विस के दौरान और उसके बाद भी जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहें। उन्होंने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी ज़ोर दिया और कहा कि सैनिकों की नई पीढ़ी को तकनीकी रूप से कुशल होना होगा और स्वार्म ड्रोन, नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म और नई एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस्ड सिस्टम को चलाने के लिए तैयार रहना होगा।

जैसे-जैसे अग्निवीर अपनी-अपनी यूनिट्स में जाएंगे, उनके शामिल होने से आर्मी एयर डिफेंस विंग को युवा, प्रशिक्षित और प्रेरित मैनपावर मिलेगी। वहीं, पासिंग आउट परेड ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुशासित, कुशल और तकनीकी रूप से तैयार सैनिकों को तैयार करने के भारतीय सेना के संकल्प को फिर से दोहराया।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम