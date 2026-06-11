भारतीय रेलवे रसोइयों में एआई कैमरों से हो रही खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी: जेडआरयूसीसी

चेन्नई, 11 जून (आईएएनएस)। दक्षिण रेलवे की जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (जेडआरयूसीसी) के सदस्य एमजीएफए सैयद जाफर अली ने भारतीय रेलवे की रसोइयों में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को यात्रियों की सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने देशभर में यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
सैयद जाफर अली ने बताया कि देशभर में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा संचालित 800 से अधिक रसोइयों में 2,394 से ज्यादा एआई-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से रसोइयों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, जिससे खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले प्रतिदिन लगभग 16 लाख भोजन तैयार किए जाते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई है, जो देशभर के रेलवे यात्रियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की निगरानी दिल्ली स्थित एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से की जाती है। एआई आधारित यह प्रणाली प्रतिदिन लगभग 350 अलर्ट जारी करती है। पिछले महीने ही करीब 13,000 से अधिक अलर्ट दर्ज किए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई भी की गई। यह तकनीक रसोई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता नियमों के पालन की निगरानी करती है और किसी भी प्रकार की लापरवाही की पहचान करने में सक्षम है।
सैयद जाफर अली के अनुसार, कैमरे यह भी पहचान सकते हैं कि कोई कर्मचारी हेड कैप या पारदर्शी दस्ताने पहने हुए है या नहीं। यदि रसोई में सफाई, झाड़ू या पोछा समय पर नहीं किया गया हो, तो उसकी सूचना भी प्रणाली द्वारा स्वतः दर्ज की जाती है। अलर्ट सीधे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं, जहां से संबंधित किचन प्रबंधकों को सूचित किया जाता है और समस्या का तुरंत समाधान कराया जाता है।
उन्होंने दावा किया कि इन कैमरों में 7 से 8 मिलीमीटर आकार के कीटों तक की पहचान करने की क्षमता है, जिससे भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है।
सैयद जाफर अली ने कहा कि यह पहल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और खाद्य स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया।