बिहार शिक्षा का भगवाकरण बर्दाश्त नहीं करेगा: आरजेडी नेता शक्ति यादव

पटना, 20 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार के मॉडल स्कूलों को केसरिया रंग में रंगने के फैसले पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि बिहार शिक्षा का भगवाकरण बर्दाश्त नहीं करेगा।

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आरजेडी नेता शक्ति यादव ने आईएएनएस से कहा कि स्कूलों को हमेशा से अलग-अलग रंगों में रंगा जाता रहा है और लोगों ने इसे सालों से देखा है। हम रंगों को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात तय है - अगर शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश की गई, तो बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि विपक्ष मजबूती के साथ सरकार से सवाल करने के लिए तैयार है। जो लोग पैसे की राह देख रहे हैं, जिनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। योजनाएं पैसों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सारे सवाल जनसरोकार, जन उद्देश्‍य और बिहार की बिगड़ती कानून व्‍यवस्‍था पर प्रमुखता से उठाए जाएंगे। हमारी संख्‍या जरूर कम है, लेकिन विपक्ष सत्‍ता पक्ष को बेलगाम नहीं होने देगा, नकेल कसेगी और जवाब पूछेगी।

शक्ति यादव ने कहा, "लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और हमें जानकारी मिली है कि गृह मंत्री संसद में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। सरकारें समय-समय पर बिल लाती रहती हैं। हम भारत के लोग, चाहे किसी भी धर्म या आस्था के हों, 'जन गण मन' में विश्वास रखते हैं, 'वंदे मातरम' में विश्वास रखते हैं और 'इंकलाब' के नारों और उन नारों को देने वालों में भी विश्वास रखते हैं। कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म व जाति के नाम पर राजनीति करने का भाजपा का लंबा इतिहास रहा है।"

उन्‍होंने कहा कि सबसे महत्‍वपूर्ण सवाल यह है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहे। भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को कैसे सुधारा जाए। बेरोजगारों के पलायन को कैसे रोका जाए। आर्थिक संपन्‍नता कैसे आए? लेकिन भाजपा सरकार इस पर चर्चा नहीं करती है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी