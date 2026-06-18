बिहार: समस्तीपुर में सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, आठ घायल

पटना, 18 जून (आईएएनएस)। बिहार के समस्तीपुर जिले में गुरुवार को विभूतिपुर पुलिस थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

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यह हादसा सिंघियाघाट-हरिचक रोड पर बसेरा बड़ चौराहे के पास खोकसाहा और खड़ियाही चौक के बीच हुआ। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 11 लोग घायल हो गए।

स्थानीय निवासियों और पुलिसकर्मियों की सहायता से सभी घायलों को विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने दो पीड़ितों को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया, जिसमें विभूतिपुर के वार्ड नंबर 5 निवासी राज कुमार महतो (55) और उनकी पत्नी संयोगिता देवी (45) शामिल हैं। खानपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के आमसौर गांव निवासी हरेराम साहनी (59), जो एक ऑटो में सवार थे, ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आमसौर गांव की नौ महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए किराए के ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई। उसी समय राज कुमार महतो अपनी पत्नी को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल पर अपने खेतों की ओर जा रहे थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉ. तुशांत ने बताया कि आमसौर गांव के अरुण साहनी की पत्नी गीता देवी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अन्य घायल व्यक्तियों में पवित्री देवी, फूल शंकर देवी, टेटरी देवी, सुधा देवी, अमेरिका देवी, सीता देवी और ममता देवी शामिल हैं।

इस हादसे के बाद अफरातफरी और मातम का माहौल छा गया, क्योंकि स्थानीय निवासी पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़े। मृतकों और घायलों दोनों के परिवार वालों ने सूचना मिलते ही घटनास्थल और अस्पताल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

सूचना मिलते ही पुलिस दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई और टक्कर के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

रोसेरा डीएसपी संजय कुमार ने पुष्टि की कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है और घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीकेपी/