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बिहार: राजद सांसद अभय कुशवाहा ने भाजपा की अफवाहों को किया खारिज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 05:40 PM
बिहार: राजद सांसद अभय कुशवाहा ने भाजपा की अफवाहों को किया खारिज

पटना, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कथित निकटता को लेकर बढ़ती राजनीतिक अटकलों के बीच औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद अभय कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अफवाहों का स्पष्ट खंडन किया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने राजद और उसके नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं।

मुख्यमंत्री के साथ अपनी हालिया मुलाकात को लेकर उठे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कुशवाहा ने कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से उनके संसदीय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं से संबंधित थी और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी विशेष पार्टी या जाति का नहीं। मैं उनसे केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए मिला था। इस मुलाकात में कुछ भी राजनीतिक नहीं है।

राजद संसदीय दल के नेता ने समाजवादी राजनीति से अपने लंबे जुड़ाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय जनता दल के आदर्शों से शुरू हुई थी।

उन्होंने दस वर्षों तक मुखिया (पंचायत प्रमुख) के रूप में अपनी सेवा, बाद में टिकारी से विधायक बनने और अब लोकसभा में औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व करने का जिक्र किया।

कुशवाहा ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की विचारधारा का निरंतर अनुसरण किया है और घोषणा की कि राजद ही उनका अंतिम राजनीतिक गंतव्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मेरी अंतिम राजनीतिक पार्टी है। इसे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पार्टी ने मुझे संसदीय दल का नेता नियुक्त करके और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपकर मेरा बहुत सम्मान किया है। मैं इस विश्वास का सम्मान करता रहूंगा।

भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल-बदल की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल अगले लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि भविष्य में भी वे आरजेडी के अलावा किसी अन्य पार्टी में रहने की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री से मुलाकात का उद्देश्य बताते हुए कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की।

इनमें गया जिले के बांके बाजार को वन क्षेत्र से होते हुए मदनपुर से जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क और राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग-139 को चार लेन के कॉरिडोर में अपग्रेड करने की लंबे समय से लंबित मांग शामिल है।

उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का समर्थन मांगना एक निर्वाचित प्रतिनिधि का कर्तव्य है और इसे राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत नहीं समझा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/