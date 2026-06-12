बिहार परीक्षा घोटाला: बायोमेट्रिक एजेंसी की भूमिका पर बड़ा खुलासा, कई गिरफ्तारियां

पटना, 12 जून (आईएएनएस)। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की हालिया परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में कई गिरफ्तारियां की गई हैं और कई प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

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आर्थिक अपराध इकाई के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है ताकि इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका सामने लाई जा सके। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए कई पेपर लीक और धांधली के मामलों की जांच इसी इकाई द्वारा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मार्च महीने में आयोजित दो प्रमुख परीक्षाओं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक प्रशासनिक एवं अन्य पदों की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया।

मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह मामला केवल पारंपरिक पेपर लीक तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक नई तरह की आपराधिक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया। पहले के मामलों में जहां प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग शामिल पाए जाते थे, वहीं इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जिस निजी कंपनी से अनुबंध किया गया था, वही इस साजिश का अहम हिस्सा बन सकती है। यह कंपनी साए एडुक प्राइवेट लिमिटेड बताई जा रही है, जिसका मुख्यालय जयपुर, जयपुर में स्थित है। आरोप है कि इसी एजेंसी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाई गई और फर्जीवाड़ा किया गया। इस पूरे प्रकरण में संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है, जो तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग कर परीक्षाओं की पारदर्शिता को प्रभावित करता रहा है। फिलहाल कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

आर्थिक अपराध इकाई के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं तथा पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएके/डीएससी