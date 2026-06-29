बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़, केंद्र अधीक्षक समेत 15 गिरफ्तार

खगड़िया, 29 जून (आईएएनएस)। बिहार के खगड़िया जिले में बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने सॉल्वर गैंग, परीक्षार्थियों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक की मिलीभगत से परीक्षा में कदाचार कराने के कथित षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर उनसे पांच से छह लाख रुपये तक की वसूली की जा रही थी और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनसे ब्लैंक चेक भी लिए जाते थे।

खगड़िया के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) को सूचना मिली थी कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ लोग अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने की साजिश रच रहे हैं।

सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ-1 मुकुल कुमार रंजन और साइबर डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में सॉल्वर गैंग के सदस्य, परीक्षार्थी, शिक्षक और एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता का झांसा देकर प्रति अभ्यर्थी पांच से छह लाख रुपये में सौदा करता था। रकम की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों से पहले ही ब्लैंक चेक ले लिए जाते थे।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नौ मोबाइल फोन, सात ब्लैंक बैंक चेक, एक एटीएम कार्ड, दो चारपहिया वाहन (अर्टिगा और किया), एक मोटरसाइकिल, आठ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए हैं। बरामद सामग्री की जांच की जा रही है।

इस मामले में खगड़िया थाना में कांड संख्या 126/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क का विस्तार किन-किन जिलों तक था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए रविवार को राज्य के सभी 38 जिलों में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी