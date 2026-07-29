बिहार: मोतिहारी में भर्ती परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश नाकाम, एक गिरफ्तार

पटना, 29 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के मोतिहारी में बुधवार को बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (बीपीएसएससी) की ओर से आयोजित 'अधिनायक अनुदेशक' (कमांडेंट इंस्ट्रक्टर) भर्ती परीक्षा के दौरान एक छिपे हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल करने की कोशिश का मामला सामने आया।

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परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल के बाहर उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी चप्पल के अंदर छिपाए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

गिरफ्तार अभ्यर्थी की पहचान पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया निवासी अविनाश कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि कदाचार रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत भर्ती परीक्षा पूर्वी चंपारण जिले के 12 केंद्रों पर आयोजित की गई।

परीक्षा के दौरान नकल करने की यह घटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अरुण कुमार और सदर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दिलीप कुमार के निरीक्षण के दौरान सामने आई, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे थे।

एलएनडी कॉलेज में परीक्षा कक्ष का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों ने एक परीक्षार्थी के आचरण को संदिग्ध देखा और गहन तलाशी का आदेश दिया। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने उम्मीदवार की चप्पल के अंदर छुपाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, गैजेट को परीक्षा के दौरान बाहरी स्रोतों से उत्तर प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद अविनाश कुमार को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

मामले को लेकर पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर धोखाधड़ी की तकनीक के बारे में सीखा था। उसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑनलाइन खरीदा और भर्ती परीक्षा में इसका उपयोग करने की योजना बनाई।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सुरक्षा जांच को दरकिनार करने और यहां तक ​​कि परीक्षा केंद्र पर लगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर से बचने के लिए एक तरीका तैयार किया था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, परीक्षा परिसर में प्रवेश करने से पहले, अविनाश ने कथित तौर पर छिपे हुए उपकरण वाली चप्पल को चारदीवारी के ऊपर फेंक दिया और नंगे पैर केंद्र में प्रवेश किया ताकि तलाशी के दौरान गैजेट का पता न चल सके।

सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद, उसने परिसर के अंदर से चप्पल प्राप्त की और परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे पहना। हालांकि, उसकी योजना तब विफल हो गई जब अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस किया और उपकरण बरामद कर लिया।

उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दो अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया। कथित धोखाधड़ी रैकेट में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।

जांचकर्ता अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कैसे खरीदा गया था, परीक्षा केंद्र के बाहर से उत्तर भेजने के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या अन्य उम्मीदवारों द्वारा भी इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं, मामले को लेकर पुलिस की ओर से आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी