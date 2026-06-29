बिहार: मुजफ्फरपुर में गहने चोरी का मामला सुलझा, तीन गिरफ्तार

पटना, 29 जून (आईएएनएस)। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक क्लब में शादी के रिसेप्शन के दौरान हुई गहनों की चोरी के एक हाई-प्रोफाइल मामले को सुलझा लिया है। चोरी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लाखों रुपए की कीमत का चोरी हुआ कैश और कीमती सामान बरामद किया गया है।

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एसपी सिटी मोहिबुल्लाह अंसारी के अनुसार, यह चोरी 22 जून की रात मुजफ्फरपुर क्लब में एक रिसेप्शन समारोह के दौरान हुई, जो टाउन पुलिस स्टेशन इलाके में आता है। आरोपी ने कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल से नकदी और कीमती गहनों से भरा एक बैग चुरा लिया।

पीड़ित की शिकायत के बाद, टाउन पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता और हाई-प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई।

जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया। जांच के दौरान, पुलिस ने पूछताछ के लिए राजेश कुमार साह को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। अंसारी ने बताया कि उसके खुलासों के आधार पर पुलिस ने बाद में अमित कुमार और गोपाल साह को गिरफ्तार किया।

राजेश कुमार साह और अमित कुमार सीतामढ़ी जिले के बेलसंड पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले हैं, जबकि गोपाल साह सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर का रहने वाला है।

उन्होंने बताया कि ये तीनों मेहमान बनकर शादी समारोहों और रिसेप्शन में शामिल होते थे। वे नकदी और गहनों वाले बिना निगरानी के छोड़े गए बैगों की पहचान करते थे और चोरी करने के बाद भाग जाते थे।

पुलिस ने आरोपियों से कई कीमती सामान बरामद किए, जिनमें 1.60 लाख रुपए नकद, सोने के 15 गहने, हीरे के 2 गहने और चांदी के 2 गहने शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने बताया कि गिरोह कथित तौर पर स्थानीय बाजारों में चोरी के गहने बेचता था।

पुलिस के अनुसार, अब तक लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के चोरी हुए गहने बरामद किए जा चुके हैं।

पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।

राजेश कुमार साह के खिलाफ सीतामढ़ी जिले के परसौनी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला लंबित है, जबकि उसी जिले के डुमरा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज है।

आरोपियों ने 21 जून को अयोध्यापुर में एक शादी समारोह के दौरान की गई एक और चोरी की बात भी कथित तौर पर कबूल की।

उस घटना से संबंधित एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस अब उन लोगों और माध्यमों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए चोरी के गहने कथित तौर पर बेचे गए थे।

जांचकर्ता चोरी के सामान को ठिकाने लगाने से जुड़े खरीदारों और व्यापारियों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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