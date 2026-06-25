बिहार: कटिहार सड़क हादसे में दस लोग घायल, पांच की हालत गंभीर

पटना, 25 जून (आईएएनएस)। बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को नेशनल हाईवे-31 पर जुराबगंज के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ऑटो से आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भिड़ंत से ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी दस लोग घायल हो गए।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर बहुत जोरदार थी, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। दुर्घटना की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे घायल यात्रियों को निकालने में मदद की।

सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए कोढ़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद, डॉक्टरों ने सभी दस घायलों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया के अस्पतालों में रेफर कर दिया।

घायलों की पहचान छोटी कुमारी (22), आरती कुमारी (30), आशुतोष सिन्हा (55), ऋचा प्रिया (7), पार्वती देवी (32), काजल कुमारी (21), मो चांद (38), अजय कुमार, सिंटू कुमार महतो (16) और पिंटू कुमार महतो (17) के रूप में हुई है।

कोढ़ा सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर गिरीश चंद्र के अनुसार, सभी 10 घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है।

दुर्घटना के बाद, कोढ़ा पुलिस स्टेशन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव व ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम शुरू किया। हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए एक क्रेन मंगवाई गई, जिससे ट्रैफिक फिर से शुरू हो सका।

पुलिस ने स्कॉर्पियो और ऑटो, दोनों को जब्त कर लिया है। मामले की शुरुआती जांच से पता चला कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना इस दुर्घटना का कारण हो सकता है।

जैसे ही दुर्घटना की खबर पीड़ितों के परिवारों तक पहुंची, कई गांवों में मातम और बेचैनी का माहौल बन गया। रिश्तेदार पूर्णिया के अस्पतालों में जमा हो गए हैं, जहां डॉक्टरों की टीमें घायलों का इलाज कर रही हैं। अधिकारी गंभीर रूप से घायल मरीजों की हालत पर नजर रखे हुए हैं, जबकि पुलिस दुर्घटना के सही कारणों की जांच कर रही है।

इस दुर्घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वे एनएच-31 के जुराबगंज वाले हिस्से को दुर्घटना संभावित क्षेत्र मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के वर्षों में इस इलाके में कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम