बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने को एक महीने का समय और मांगा

पटना, 16 जून (आईएएनएस)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने प्रशासन द्वारा दी गई 15 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय और मांगा है।

Read More

अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अधिकारियों को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर और समय मांगा।

अपनी अर्जी में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने और समय मांगने की मुख्य वजह अपने पति लालू प्रसाद यादव की सेहत का हवाला दिया है।

राबड़ी देवी के पत्र के अनुसार, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लालू प्रसाद यादव को परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग रखा जाए क्योंकि उन्हें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है।

राबड़ी देवी ने बताया कि मेडिकल सलाह पर 10 सर्कुलर रोड वाले घर में उनके लिए खास तौर पर एक अलग कमरे का इंतजाम किया गया था।

उन्होंने कहा कि परिवार तभी दूसरी जगह जाएगा जब नए अलॉट किए गए घर यानी 39 हार्डिंग रोड बंगले में भी वैसे ही इंतजाम हो जाएंगे।

लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ सालों से सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की थी।

उन्होंने 2014 में मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाई थी और खबरों के मुताबिक 2024 में उसी अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी।

हाल ही में, वे मेडिकल चेक-अप के लिए फिर से सिंगापुर गए थे।

बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते 39 हार्डिंग रोड पर एक बंगला अलॉट किया है।

इस बीच, खबरों के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड वाला घर नंद किशोर राम को अलॉट किया गया है।

शुरू में राबड़ी देवी के बंगला खाली करने से इनकार करने के बाद, पटना प्रशासन ने 31 मई को उन्हें आखिरी 15 दिन का नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था। वह समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है।

10 सर्कुलर रोड वाला घर लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़ा रहा है। यह बंगला मूल रूप से 2005 में नीतीश कुमार सरकार ने राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अलॉट किया था।

हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला वापस ले लिया जाए लेकिन बाद में बिहार सरकार ने विधान परिषद में विपक्ष की नेता के तौर पर राबड़ी देवी को इसे फिर से अलॉट कर दिया था।

इस घर में लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्य अभी भी रहते हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम