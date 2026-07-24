बिहार के नवादा में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल

पटना, 24 जुलाई (आईएएनएस)। शुक्रवार को बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज ब्लॉक के संगोवर गांव में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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अचानक तेज बारिश के दौरान पीड़ित एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी बिजली गिरी, जिससे कई लोगों की जान चली गई।

मौसम तूफानी हो गया, जबकि कई लोग खेतों में काम कर रहे थे। बारिश तेज होने पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली।

तूफान के दौरान बिजली सीधे पेड़ पर गिरी, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

मृतकों की पहचान शंभू कुमार (45), मदन राजवंशी (50), भुवनेश्वर राजवंशी (50) और सोनू कुमार (12) के रूप में हुई है।

घायल महिलाओं की पहचान सुनीता देवी और शोभा देवी के रूप में हुई है।

बिजली गिरने की घटना से सांगोवर गांव में दहशत फैल गई और निवासी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए।

ग्रामीणों की मदद से सभी छह पीड़ितों को नारदिगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया।

जांच के बाद डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो घायल महिलाओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।

इस त्रासदी से पूरे गांव में मातम छा गया, शोक संतप्त परिवार के सदस्य और स्थानीय निवासी अस्पताल और पीड़ितों के घरों पर जमा हो गए।

जिला प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित गांव का दौरा किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की।

अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन मानदंडों के अनुसार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता और अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

प्रशासन ने घायल महिलाओं को आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।

घटना के बाद, प्रशासन और पुलिस ने निवासियों से अपील की कि वे आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में शरण न लें, क्योंकि बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना पेड़ों पर ही होती है।

--आईएएनएस

एमएस/