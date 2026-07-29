बिहार: जहानाबाद में देवर ने भाभी की निर्मम हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

पटना, 29 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के जहानाबाद जिले के परसाबीघा पुलिस स्टेशन इलाके के चैनपुरा इमादपुर गांव से घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुधवार सुबह एक मामूली कहासुनी के बाद एक महिला की उसके देवर ने निर्मम हत्या कर दी।

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इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता का नाम अंशु था। उसकी शादी एक वर्ष पहले ही हुई थी और वह अरवल जिले के मानिकपुर पुलिस स्टेशन इलाके के गोनपुरा गांव की रहने वाली थी।

यह घटना तब हुई जब परिवार के बाकी सदस्य पास के खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कुणाल कुमार ने अपनी भाभी से खाना परोसने के लिए कहा था। जब अंशु खाना परोसने आई तब उसके हाथों में थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी।

इस बात से नाराज होकर कुणाल ने अपनी भाभी को जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मारपीट की। फिर पास ही पड़े एक धारदार हथियार (गंडासी) से हमला करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। गंभीर चोटों के कारण पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई।

इस बेरहम हत्या से गांव में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परसाबीघा पुलिस स्टेशन की एक टीम गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने जांच रिपोर्ट तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

इस घटना से अंशु का मायके वाले गहरे सदमे में हैं। शादी के एक वर्ष के भीतर ही उसकी मौत से उसके रिश्तेदार बुरी तरह टूट गए हैं। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया। हालांकि, सूचना मिलने पर परसाबीघा पुलिस ने छापेमारी की और घटना के कुछ ही घंटों के भीतर कुणाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हत्या के असली मकसद की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी