भारी बारिश के कारण गुजरात में हाईवे बंद; बांध से पानी छोड़े जाने की चेतावनी, कई लोगों को निकाला गया

अहमदाबाद/सुरेंद्रनगर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। मुख्य हाईवे को बंद कर दिया गया है। निचले गांवों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के साथ ही बचाव अभियान चलाया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

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चांगोदर और बावला के बीच सनाथल-बगोदरा हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। अधिकारियों ने गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी कि वे वेजलका-बगोदरा हिस्से से धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल करें। राजकोट से आने वाली गाड़ियों को भी डायवर्जन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने लोगों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने और बचाव काम में लगी पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ सहयोग करने की अपील की। ​​अहमदाबाद-विरमगाम हाईवे भी ज्यादा पानी के बहाव की वजह से बंद कर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि साणंद और विरमगाम के बीच दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए रास्ता असुरक्षित था और हालात ठीक होने तक पूरे हाईवे को कुछ समय के लिए बंद करने की घोषणा की। पाटन जिले में, संतालपुर तालुका के छांसारा गांव के 10 परिवारों के 35 लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। निकाले गए लोगों को गांव के स्कूल में ठहराया गया है।

बचाव टीमों ने सुरेंद्रनगर जिले के पाटडी तालुका के कोचाडा गांव में भी छह लोगों को बचाने के लिए रात भर ऑपरेशन चलाया। पाटन फायर टीम और लोकल प्रशासन ने मिलकर यह ऑपरेशन रात 1:10 बजे शुरू किया और 2:30 बजे कामयाबी से खत्म हुआ, जिसमें सभी छह लोगों को नाव से सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि वह 24 घंटे अलर्ट पर है और लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह बाहर न निकलें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी भी जारी की कि माछू-2 डैम के गेट शनिवार को खोले जाएंगे, जिससे नदी में करीब 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलाशय का लेवल बढ़ गया है।

डैम के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी में न जाने और जानवरों और सामान को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की सलाह दी गई है। मोरबी शहर और मोरबी तालुका के 20 गांवों के लिए चेतावनी जारी की गई है।

डांग जिले में, अधिकारियों ने कहा कि भारी बारिश की वजह से बिजली और कम्युनिकेशन सर्विस में रुकावट आने के बाद मरम्मत का काम चल रहा है। डीजीवीसीएल और बीएसएनएल की टीमें बिजली सप्लाई और मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक करने में जुटी हुई हैं।

नर्मदा नहर से ज्यादा पानी आने की वजह से सुरेंद्रनगर जिले में धोलीधाजा डैम 100 प्रतिशत कैपेसिटी पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने सुरेंद्रनगर, रतनपार, जोरावरनगर, वधवान, मेमका, भदियाद, नाना केरला, सांकली, शियाणी, नटवरगढ़, दौलतपार, रामराजपार, जम्बू और परनाला समेत निचले इलाकों के लोगों को नदी में न जाने और सावधानी के तौर पर अपना सामान और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की चेतावनी दी है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस