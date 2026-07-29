बिहार: बेगूसराय में बाउंड्री वॉल के झगड़े में फायरिंग, चार लोग घायल

पटना, 29 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के बेगूसराय जिले के मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन के तहत चंदवारा गांव के पास बुधवार को बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर हुआ झगड़ा हिंसक हो गया, जिसमें दो ग्रुप के बीच कथित तौर पर फायरिंग हुई। इस घटना में चार लोग घायल हो गए।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, बाउंड्री वॉल को लेकर हुई बहस जल्द ही झड़प में बदल गई, जिसके दौरान कथित तौर पर दोनों पक्षों ने फायरिंग की।

चश्मदीदों ने दावा किया कि करीब 20 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

घायलों की पहचान सिंधु कुमार, धीरज, धनवीर और सनोज के रूप में हुई है।

चारों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि वे डॉक्टरों की देखरेख में हैं।

लोगों का आरोप है कि आरोपी 11 मोटरसाइकिलों पर मौके पर पहुंचे थे।

इस झड़प के दौरान, गांववालों ने कथित हमलावरों में से दो को पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद, मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन के लोग मौके पर पहुंचे और काफी कोशिश के बाद गुस्साई भीड़ से दो घायल लोगों को बचाया।

इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सिंघौल पुलिस स्टेशन की पुलिस भी मौके पर पहुंची, और पुलिस अधीक्षक मनीष ने स्थिति का जायजा लेने और जांच की निगरानी करने के लिए इलाके का दौरा किया।

ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने घटना में शामिल लोगों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई 11 मोटरसाइकिलें जब्त कीं और जांच के हिस्से के तौर पर स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की।

पुलिस ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा रही है और भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई है। इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पुलिस अधिकारी घायल लोगों के बयान लेने की प्रक्रिया में हैं। उनके बयान और औपचारिक शिकायत के आधार पर हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/